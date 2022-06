Royal Family News: principini di Cambridge a cavallo per la Regina Elisabetta

Per il Giubileo della Regina, i principini di Cambridge sfileranno a cavallo in occasione della parata militare Trooping the Color

A Londra fervono i preparativi per le celabrazioni del Giubileo di Platino di Elisabetta II, che iniziano con il Trooping the Color, la parata militare che si svolge ogni mese di giugno per festeggiare il compleanno della Regina. Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito si ferma per festeggiare i 70 anni di regno della sovrana, nessun regnante aveva mai raggiunto un simile traguardo.

Quest'anno ci sarà una novità che emozionerà sicuramente la sovrana. Secondo la stampa britannica, i principini George, Charlotte e Louis di Cambridge non assisteranno insieme alla famiglia reale, ma prenderanno parte alla parata cavalcando in strada insieme a Kate Middleton. I bisnipoti della sovrana e figli del principe William e Kate sono degli esperti cavallerizzi, e durante il periodo di lockdown si sono allenati parecchio.

Soprattutto i principi hanno seguito le orme della bisnonna che già all'età di 4 anni, la stessa del piccolo Louis, aveva iniziato a cavalcare montando un pony. Sembrerebbe che la più brava sia la principessina Charlotte, tanto che stando ai racconti di mamma Kate vorrebbe in futuro partecipare alle Olimpiadi.

Al Trooping the Colour del 2 giugno saranno presenti 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti che sfileranno lungo la Horse Guard’s Parade per rendere omaggio alla sovrana. La bandiera del reggimento sarà quella delle Guardie irlandesi che hanno ricevuto un nuovo vessillo dal principe William proprio nei giorni scorsi.

