Harry Meghan, ufficiale: via ogni ruolo. La Regina Elisabetta ritira i titoli

Harry e Meghan lasciano ufficialmente i loro incarichi reali

C'era grande attesa per capire che cosa Harry e Meghan avrebbero fatto a un anno di distanza dalla Megxit, la loro clamorosa decisione di abbandonare la royal family e trasferirsi a vivere in California con il piccolo Archie. Ora la decisione finale è ufficialmente arrivata: il principe Harry e sua moglie Meghan Markle lasciano ogni ruolo e impegno nella famiglia reale e non torneranno mai più a svolgere compiti come 'working member' della Casa Reale. La notizia è giunta ieri direttamente da Buckingham Palace. La monarca è "rattristata" e comunque, fanno sapere dal Palazzo, Harry e Meghan resteranno "componenti molto amati" della famiglia.

Harry e Meghan addio royal family: la notizia ufficiale da Buckingham Palace

"In seguito alle conversazioni con il duca (di Sussex) la regina Elisabetta ha confermato che, ritirandosi dal lavoro della famiglia reale non è possibile continuare a mantenere responsabilità e compiti che derivano dalla vita pubblica legata alla famiglia", si legge nella nota con cui Buckingham Palace ha dato l'annuncio.

Di fatto, Harry e Meghan - che si sono trasferiti da quasi un anno e mezzo oltre Atlantico e ormai vivono in California - devono rinunciare a ogni titolo ma anche a ogni futuro eventuale impegno pubblico. Il principe rinuncia ai titoli militari ed entrambi i duchi devono lasciare il patronaggio delle varie associazioni benefiche legate ai membri della Famiglia Reale.

I duchi avevano formalmente rinunciato lo scorso 31 marzo a tutti i titoli, ma era stato concesso loro un periodo di transizione di un anno per pensarci in maniera definitiva. Adesso la questione è stata chiusa in maniera definitiva perchè evidentemente la regina non ha voluto concedere alcuna altra deroga.

Harry e Meghan il 7 marzo si racconteranno da Oprah. E la Regina Elisabetta...

I duchi di Sussex adesso sono attesi a una prossima uscita, l'intervista a tutto campo che hanno promesso a Oprah Winfrey e della quale - pare - la regina Elisabetta II non fosse stata avvertita in anticipo. L'intervista verrà trasmessa con uno speciale in prima serata il 7 marzo ed è stato anticipato che Meghan che parlerà di "tutto", dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, dalla maternità fino dal suo lavoro filantropico e "a come gestisce la vita sotto l'intensa pressione pubblica".