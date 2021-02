Meghan e Harry in tv, super intervista: "Regina Elisabetta? Vi sveliamo che.."

Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan Markle, metteranno in imbarazzo la regina Elisabetta nella loro intervista 'a cuore aperto' a Oprah Winfrey?

E' altissima l'attesa per la super intervista che Meghan Markle e Harry concederanno alla più famosa conduttrice tv americana. C'è ansia a Buckingham Palace perché pare che la regina Elisabetta II non sia stata avvertita dell'intervista a tutto campo che i duchi di Sussex intendono rilasciare. Si teme che possano fare rivelazioni da far tremare il palazzo, raccontando dettagli della royal family e di tutti i suoi membri a partire dalla regina Elisabetta.

Meghan e Harry però assicurano che sono decisi a non turbare la monarca, nonostante sia stata data ampia liberta' alla nota presentatrice americana sulle domande da porre. Lo ha riferito il Daily Mail, citando fonti vicine alla coppia, secondo le quali Harry e Meghan hanno ancora un buon rapporto con la regina Elisabetta II, nonostante il 'divorzio' burrascoso l'anno scorso quando diedero l'addio agli impegni reali per trasferirsi negli Usa. Proprio alla luce della Megxit, sta a loro prendere qualsiasi decisione nel rapporto con i media, hanno aggiunto le fonti, precisando che i duchi di Sussex "non avevano nessun obbligo" di informare la Casa reale dell'intervista con Oprah che verra' trasmessa dalla Cbs il 7 marzo".

Ma di che cosa parleranno Meghan Markle e Harry nell'intervista a Oprah Winfrey?

La prima parte della chiacchierata "speciale in prima serata" vedra' partecipare la sola Meghan Markle che parlerà di "tutto, dal suo ingresso nella Famiglia reale, al matrimonio, maternita' e del suo lavoro filantropico fino a come gestisce la vita sotto un'intensa pressione pubblica". In un secondo momento sara' raggiunta da Harry e si discutera' del loro "trasferimento negli Usa e delle loro speranze e sogni futuri per la famiglia che si allarga". La coppia ha annunciato nel giorno di San Valentino di aspettare un secondo figlio.

Dopo le voci che annunciavano imbarazzanti rivelazioni, al punto da determinare la definitiva rottura con Buckingham Palace, Harry e Meghan sono divuti correre ai ripari, gettando acqua sul fuoco. Sui media britannici c'era già chi ipotizzava che Harry sarebbe stato privato dei titoli militari onorari e Meghan Markle privata del suo ruolo di madrina del National Theatre, conferitole dalla regina in persona. Ora, non c'è che da aspettare il 7 marzo, data della messa in onda dell'intervista, per sapere come andrà veramente.

Royal Family: il secondo figlio del principe Harry e Meghan sarà l'ottavo in linea di successione al trono britannico

Finalmente è arrivata la conferma: il principe Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex, aspettano il secondo figlio. La lieta notizia è arrivata domenica con una foto della coppia in bianco e nero condivisa dall'amico comune e fotografo Misan Harriman. Nello scatto si vede Meghan sdraiata su un prato con un evidente pancione e la testa appoggiata sulla gamba del principe Harry. "Archie sarà un fratello maggiore", ha poi confermato un portavoce della coppia reale.

Il primo figlio di Harry e Meghan è nato il 6 maggio del 2019. Al momento non sappiamo se il secondogenito della coppia più celebrata dal gossip britannico sarà un maschio o una femmina. L'unica certezza è che si tratterà dell'ottavo in linea di successione per il trono della Gran Bretagna. Pochi mesi fa Meghan aveva confermato al New York Times di aver subito un aborto spontaneo.