Harry e Meghan ultimissime, figlia: battesimo a Windsor, "Vogliono ricucire"

Harry e Meghan figlia, battesimo a Windsor con la Regina Elisabetta: ultimissime

Harry e Meghan hanno un sogno: normalizzare i rapporti con la famiglia reale britannica di cui non fanno più parte da circa un anno. L'arrivo della loro secondogenita, Lillibet, potrebbe ri-unire le parti. "Harry ha detto a diverse persone che vuole battezzare Lili a Windsor, come il fratello Archie", ha raccontato una fonte a Palazzo. In caso la cerimonia avesse luogo, si tratterebbe della prima visita di Meghan Markle nel Regno Unito dopo la Megxit, quando l'anno scorso la coppia ha lasciato gli incarichi reali e si è trasferita in California.

Harry e Meghan, Lillibet battesimo con la regina Elisabetta

La stampa britannica fa notare che, a sei settimane dalla nascita di Lilibet, alla piccola non è ancora stato ufficialmente riconosciuto l'ottavo posto nella linea di successione, cosa che farebbe retrocedere al nono il secondo figlio di Elisabetta, il principe Andrea. Lili verrà aggiunta nella lista solo una volta battezzata, condizione necessaria per aspirare alla successione. I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno intenzione di battezzare la loro secondogenita, Lilibet, a Windsor in presenza della Regina. Riferiscono le stesse fonti del Palazzo Reale, come riporta il Daily Mail; e secondo il tabloid, il principe Harry ha "chiarito le sue intenzioni" durante la sua ultima visita a Londra per l'inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana.

Harry e Meghan, tabloid critici: "Desiderosi di aggrapparsi ai benefici della Famiglia reale"

Il tabloid ci va giù pesante nei confronti della coppia: "Hanno accusato la Regina di aver trasmesso 'dolore genetico e sofferenza' e accusato di razzismo persone di cui non hanno fatto il nome", poi l'accusa più pesante, "ma il duca e la duchessa del Sussex sono apparentemente desiderosi di aggrapparsi ai benefici della vita nella Famiglia reale", ha scritto il quotidiano.

Harry e Meghan, intervista Oprah? "Si sono spinti un po' più in là"

"La scelta di voler battezzare la figlia Lilibet a Windsor significa chiaramente che Harry e Meghan stanno facendo delle manovre per riavvicinarsi alla famiglia. Si stanno rendendo conto di quanto è successo subito dopo quell'intervista famosa con Oprah, si sono resi conto di essersi spinti un po' troppo in là e ora tentano di ricucire lo strappo". È l'opinione all'Adnkronos di Cristina Parodi, autrice del libro 'E vissero felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto'.

"Un primo tentativo di riavvicinamento è stato di chiamare la seconda figlia Lilibet, in onore della regina, e ora stanno facendo delle altre mosse per recuperare -spiega la Parodi- Quell'intervista era stata davvero deflagrante, durissima, io stessa ero rimasta colpita e non me la sarei mai aspettata". Il libro della giornalista, scritto nel 2020, "quando ancora questi fatti non erano accaduti", si propone lo scopo "di analizzare la scelta così originale e straordinaria da parte di Harry di lasciare la famiglia e seguire il vero amore, partendo da quello che avevo capito di questi due figli e dall'incontro con Diana".