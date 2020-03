La regina Elisabetta lascia Buckingham Palace e si isola: annullati gli eventi

La regina Elisabetta lascia Buckingham Palace e si trasferisce a Windors: cambia completamente l’egenda del Palazzo – ROYAL FAMILY NEWS

L’emergenza da coronavirus ha portato Sua Maestà a rivedere tutti gli appuntamenti pubblici. La Regina ha deciso di lasciare anticipatamente il Palazzo per trasferirsi nel Castello di Windsor, dove avrebbe trascorso le vacanze di Pasqua. La partenza era prevista per settimana prossima, ma, vista la situazione, la Matrona si è mossa prima.

La regina Elisabetta si isola a Winsor, il comunicato di Buckingham Palace: annullati tutti gli impegni per evitare luoghi affollati – ROYAL FAMILY NEWS

Il coronavirus ha sconvolto anche l’agenda della Famiglia Reale inglese. La decisione di anticipare la partenza per il Castello di Windors non è l'unica compiuta dalla Corona per affrontare l'emergenza sanitaria. In particolare, sono stati annullati tutti gli impegni pubblici della regina Elisabetta, per evitare assembramenti di persone.

“Come precauzione e per motivi pratici, sono state apportate modifiche nella sua agenda” ha annunciato Buckingham Palace. alche gli altri membri reali hanno annullato viaggio e modificato i programmi previsti per i prossimi giorni.

Il Palazzo ha spiegato quali sono gli impegni annullati, parlando di “una profonda revisione dei piani per prudenza rispetto alla situazione attuale”.

Fra gli eventi cancellati vi sono i Garden Party. “L'appuntamento annuale nella Cappella di San Giorgio, il 9 aprile, non ci sarà. Tre Garden Party ospitati dalla Regina, previsti a Palazzo a maggio, non avranno luogo. Gli ospiti già invitati parteciperanno nel 2021. Non si terranno inoltre due Garden Party aggiuntivi per l'Associazione Non Dimenticati e il National Trust. Gli appuntamenti saranno riorganizzati in date successive”.

Non è ancora stato comunicato nulla in merito al Garden Party a Holyroodhouse a Edimburgo, programmato per luglio.

Durante queste feste la regina Elisabetta incontra ogni volta circa 8mila persone. Anche se si svolgono all’aperto, prevedono un assembramento che va assolutamente evitato a causa dell’emergenza da coronavirus.

Carlo e Camilla annullano i viaggi, che cosa faranno Harry e Meghan? - ROYAL FAMILY NEWS

La Sovrana non è l’unica ad aver modificato la propria agenda. Per timore di essere contagiati, anche Carlo e Camilla hanno rivisto i loro impegni. In particolare hanno annullato i viaggi previsti nei prossimi giorni in Bosnia ed Erzogovina, Cipro e Giordania.

Cosa faranno invece Harry e Meghan? Secondo recenti indiscrezioni i Duchi di Cambridge potrebbero trascorrere le vacanze pasquali a Balmoral, in Scozia.