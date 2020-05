Meghan Markle 'ultimatum a Harry: o Inghilterra o lei e Achie, lui devastato’

Meghan Markle 'ultimatum a Harry': lui 'devastato'. Rumors

Secondo una fonte vicina ai Sussex, Meghan Markle sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Harry stava progettando di tornare a casa. Il tabloid Globe riferisce che la tensione all’intero della coppia sarebbe altissima. La ex attrice avrebbe detto al marito di considerarsi libero di tornare in Inghilterra, precisando però che lei ed Archie rimarranno negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il tabloid, Harry sarebbe devastato e riterrebbe inoltre di aver fatto un grosso errore allontanandosi dalla Royal Family.

Harry non sarebbe inoltre contento del trasferimenti dal Canada a Los Angeles. Sembra che i Duchi vogliano andare in direzioni opposte. Lady Markle avrebbe dato un ultimatum al marito.

Meghan a Harry: 'O Inghilterra o Archie' - MEGHAN MARKLE NEWS

Secondo diversi rumors Harry avrebbe avuto dei ripensamenti sulla Megxit. Vorrebbe tornare in Inghilterra e stare accanto alla sua famiglia, Meghan invece non vuole più abbandonare gli Stati Uniti. La Markle gli avrebbe dato un ultimatum. Il Principe avrebbe due opzioni: rinunciare all’idea di tornare indietro sulla Megxit o non vedere più il figlio.

Alcune fonti vicine alla coppia riferiscono che Harry si sentirebbe molto solo e sarebbero molto preoccupate per lui. Temono che possa ricadere in depressione, malattia di cui aveva già sofferto in passato.

Spunta un libro-bomba sulla vita di Harry e Meghan, che ‘travolgerà la Corona’ - MEGHAN MARKLE NEWS

La biografia si intitola “Thoroughly Modern: The Real Worl of Harry and Meghan” e potrebbe presto distruggere la Famiglia Reale. Si tratta di un libro sulla vita dei Sussex, che promette di far tremare la Regina assestando un nuovo duro colpo ai membri della Corona. Secondo alcune indiscrezioni, le 320 pagine che compongono il volume conterrebbero delicati retroscena sulla Megxit. Secondo quanto rivela Vanity Fair, la biografia uscirebbe l’11 agosto.

La biografia sarebbe stata scritta prima della partenza per l’America e racconterebbe le dinamiche che avrebbero portato i Sussex a dire addio alla Corona. Dal libro emergerebbe un’immagine impietosa della Famiglia Reale e la vera ragione della Megxit. Secondo i rumors il libro avrebbe l’obiettivo di far emergere una bella immagine di Harry e Meghan che non avrebbero deciso volontariamente di andarsene. La coppia sarebbe stata messa all’angolo e costretta a compiere la drastica scelta.

La biografi sarebbe stata scritta dalla produttrice Carolyn Duran e dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie. Quest’ultimo è stato definito dal Daily Mail come una “cheerleader di Meghan”. Secondo voci riportate da Vanity Fair, “la Duchessa avrebbe finito per manovrare Scobie come una marionetta, utilizzando la sua penna per diffondere quel che più le fosse utile”.

La stampa del libro potrebbe avvenire entro pochi mesi. Se la notizia fosse confermata la Corona potrebbe tornare a tremare ancora dopo lo scandalo Epstein e il caos creato dalla Megxit.

Harry e Meghan incapaci di risparmiare: associazione Archiewell a rischio

I Sussex hanno appena fondato una nuova associazione, Archiewell. Pur non avendo ancora iniziato le attività rischiano già il fallimento. New Idea parla di una possibile bancarotta a causa di una incapacità di Harry e Meghan di risparmiare e di situazioni negative. Ad avvalorare la tesi alcune testimonianze di fonti vicine alla coppia, raccolte dal magazine.

“Stanno spendendo moltissimo, finiranno per non farcela” ha rivelato un’insider. Secondo diverse indiscrezioni, la coppia spenderebbe circa 185mila euro a settimana. Il principe Carlo dà loro ogni mese uno stipendio, ma questo non basterebbe e Harry avrebbe anche prelevato 415mila euro dal fondo fiduciario lasciatogli da sua mamma. Fondo che ammonterebbe in totale a 10milioni di euro.

Lady Markle e consorte hanno abbondonato la Corona per diventare indipendenti, ma sembra che non ci siano riusciti. Hanno sottovalutato i rischi di un salto così drastico? Quando si sono staccati dalla Famiglia Reale contavano sui profitti che avrebbero ottenuto dal marchio Royal Sussex. Il suo utilizzo è però inaspettatamente stato vietato dalla Regina e i due giovani hanno dovuto rimboccarsi le maniche. La bella Meghan ha cercato di rientrare nel mondo del cinema, prestando la sua voce ad un docufilm sulla piattaforma Disney. La sua ambizione ed il suo modo di vivere il set hanno tuttavia creato dei contrasti con il marito.

Harry stanco dei capricci di Meghan. Rumors – MEGHAN MARKLE NEWS

Harry sarebbe molto stanco dell’atteggiamento di Meghan. Il Principe ha sempre accontentato la moglie, l’ha difesa, l’ha appoggiata in ogni scelta arrivando a lasciare inaspettatamente la Corona. Si è trasferito in America lontano dalla Famiglia Reale e non è tornato in Inghilterra, su imposizione della Markle, quando il padre Carlo è risultato positivo al coronavirus. Ora, secondo il Daily Mail, la sua pazienza sarebbe finita.

Meghan è molto concentrata sul suo lavoro. Ha prestato la sua voce ad un documentario della Disney ed ora avrebbe nuovi progetti. Il suo comportamento avrebbe però messo a dura prova il marito. Secondo quanto riporta il Sun, Harry avrebbe rifiutato diversi lavori proposti da Nick Collins, il manager della Markle. Il motivo? Questi lavori avrebbero potuto mettere in imbarazzo la Regina. Secondo recenti indiscrezioni, Harry preferirebbe rifiutare contratti di lavoro milionari, piuttosto che ferire i membri della sua famiglia d’origine.

Meghan ‘si sente al centro di tutto. Ha un ego smisurato’, Harry è stanco – MEGHAN MARKLE NEWS

“Il ritorno di Meghan sulle scene potrebbe diventare un processo molto lungo e complicato, perché lei vuole controllare ogni aspetto di qualunque progetto cui aderisce” ha riferito una fonte al Daily Mail. “Il suo problema è che si sente al centro di tutto, mentre in un film tutti devono fare la propria parte con umiltà, a partire dagli attori. Se non si fa squadra – prosegue la fonte -si perdono giorni di lavorazione e un produttore cerca sempre di evitare attrici dall’ego smisurato come Meghan Markle, preferendo altre più famose e professionali”.

L’insider ha rivelato altri progetti in vista per l’attrice americana. “Una pubblicità con lei protagonista potrebbe pagare l’intero team di sicurezza per l’anno e a Meghan piace l’idea dato che a richiederla come volto di una campagna pubblicitaria sono aziende molto famose che in genere ingaggiano solo la créme degli attori” ha spiegato la fonte. “Inoltre sa bene di aver bisogno di entrate, per questo credo che il suo ritorno sarà con una pubblicità di moda o bellezza per qualche noto brand”.

Harry: piano segreto per tornare in Inghilterra e fuggire da Meghan. Il Palazzo lo appoggia. Rumors

Non è passato molto tempo dall’acquisto della bellissima villa a Malibù, ma sembra che Harry non resterà lì a lungo. Il principe avrebbe in mente un piano per fuggire da Meghan Markle. Avrebbe già messo in atto i primi passi per tornare dalla sua famiglia d’origine in Inghilterra e il Palazzo lo appoggerebbe.

Secondo quanto riporta New Idea, Harry sarebbe stanco di sottostare alla volontà di Meghan. Quando il principe Carlo si è ammalato, lui non è tornato in Inghilterra per stare con il padre. Secondo diverse voci sarebbe stata lady Markle a vietargli di andare a Londra. Harry non avrebbe però superato quella imposizione e ora vorrebbe stare la sua famiglia d’orogine.

“Se potesse tornare indietro nel tempo e riprendere la vita che lui e Meghan si sono lasciati alle spalle, lo farebbe domani mattina senza esitazione” ha dichiarato una fonte al tabloid. “Le notizie sulla cattiva salute di Carlo – ha proseguito l’insider - hanno colpito Harry molto duramente. Lui vorrebbe essere lì col padre, anche non come reale, ma non è possibile, essendo bloccato a Los Angeles”.

Ora il principe Carlo sta bene, ma Harry vuole stargli vicino. Avrebbe già comprato una fattoria a Cotswolds, dove hanno casa anche i Beckham. “Per lo meno, gli darà una base per quando tornerà in Inghilterra per vedere amici e familiari – ha commentato la fonte – con o senza Meghan”.

I Beckham sono grandi amici dei Sussex. La moglie di David ha disegnato numerosi vestiti per lady Markle. La fattoria farà da base per tutta la famiglia o solo per Harry? Secondo recenti rumors, il piano di rientro riguarderebbe solo Harry che lo attuerà quando il matrimonio con Meghan non andrà più bene.

Harry e Meghan, svanisce il sogno dell’indipendenza economica? Kate e Wiliam costretti a pagare lo stipendio ai Sussex: rumors – ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan starebbero vivendo un momento di tensione e a questo si aggiunge un clamoroso rumor. C’è chi ipotizza che William e Kate potrebbero essere costretti a pagare, in futuro, il loro stipendio. Sono andati in America per cercare l’indipendenza economica, ma l’ipotesi trapelata in questi giorni potrebbe ribaltare ogni previsione.

Meghan Markle vorrebbe concentrarsi sulla recitazione per tornare a guadagnare, ma Harry sarebbe contrario. La loro presenza è molto richiesta agli eventi pubblici e ben remunerata. Secondo diverse indiscrezioni, il Principe al suo primo discorso in pubblico dopo l’addio alla Corona avrebbe guadagnato più di un milione di dollari. Tuttavia sembra che nessuno sappia come si manterranno in concreto i Sussex. Al momento la coppia avrebbe un’entrata fissa, quella garantita dal principe Carlo. Secondo alcuni rumors però, se Carlo diventerà re l’onere di pagare uno stipendio a lady Markle e al marito spetterà a Kate Middleton e William. Il Ducato di Cornovaglia gode di 35 milioni di sterline all’anno. Questi soldi vengono utilizzati per attività benefiche, al loro interno sono però previsti anche dei “bonus” per le famiglie di Harry e William. A riferirlo è New Idea che prevede anche un riavvicinamento tra i due fratelli che non avrebbero ancora appianato i contrasti.

Meghan e Harry sempre più lontani dalla Famiglia Reale: lui abbandona il cognome Mountbatten-Windsor – MEGHAN MARKLE NEWS

Dopo l’addio alla Corona ed il trasferimento in America, Meghan e Harry non sono ancora contenti. Con un altro inatteso gesto, la coppia avrebbe definitivamente rotto i ponti con la Famiglia Reale.

Secondo recenti inchieste del The Sun e alcune indiscrezioni del Daily Mail, il Principe avrebbe firmato alcuni documenti omettendo parte del cognome. Si tratta dei moduli relativi al nuovo progetto per il turismo sostenibile, Travalyst. Secondo i tabloid, nella firma Harry si sarebbe sbarazzato del cognome della famiglia, Mountbatten-Windsor. Avrebbe infatti scritto solo Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Secondo alcuni rumors, dietro al drastico gesto vi sarebbe lady Markle, la stessa persona accusata di aver allontanato Harry dalla sua famiglia e di avergli impedito di tornare in Inghilterra quando il padre Carlo era risultato positivo al Coronavirus. I Duchi di Sussex continuano a perdere consensi e con questo comportamento, ne perderanno probabilmente ancora.

Di recente un'altra scelta della coppia ha fatto molto discutere: l'annuncio di un nuovo marchio nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus.