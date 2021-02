Principe Filippo in ospedale: "E' stoico". Intanto Harry “pronto a tornare"

Principe Filippo, terza notte in ospedale. Harry “pronto a partire"

C'è molta attesa per gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, da parte della Royal Family. Il marito della Regina Elisabetta ha passato la sua terza notte in ospedale. Il principe Filippo, duca di Edimburgo, è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital nel centro di Londra su consiglio del suo medico per motivi non riconducibili al coronavirus.

La Regina Elisabetta, 94 anni, è rimasta al Castello di Windsor. Il ricovero del principe Filippo, 99 anni, secondo quanto riporta la Bbc dovrebbe durare qualche giorno per un "periodo di riposo e recupero": Buckingham Palace ha insistito sul fatto che il suo soggiorno in ospedale fosse una "misura precauzionale". Come tanti pazienti ricoverati, anche Filippo, a causa della pandemia di coronavirus, non sta ricevendo visite. Il Sun riferisce che una fonte anonima ha detto: “Tutti amano un visitatore quando sono in ospedale, ma il Duca di Edimburgo sarà estremamente stoico al riguardo: è riuscito a malapena a vedere la sua famiglia nell'ultimo anno, ma sa fin troppo bene che le persone stanno vivendo esperienze e momenti peggiori dei suoi".

Harry si prepara a rientrare a Londra se il principe Filippo peggiorasse

L'ansia tra i membri della Royal Family è alta soprattutto in California, dove vive il principe Harry, preoccupato per le condizioni del nonno che non vede da molti mesi. Harry si sarebbe messo in autoisolamento a casa con Meghan MArkle e il piccolo Archie, perché vuole essere pronto a partire per raggiungere Londra senza rimanere bloccato dal problema Covid, in caso le condizioni del principe Filippo dovessero peggiorare.

Il principe Harry viene tenuto "regolarmente informato" sulle condizioni del principe Filippo e, secondo il Daily Mirror, oltre ad aver deciso di non spostarsi dalla sua villa californiana, avrebbe già preso accordi per volare con un jet privato.

La Royal Family già da tempo sta organizzando i festeggiamenti per i 100 anni del principe Filippo previsti per quest'estate. Rumors dicevano che Harry e Meghan Markle sarebbero rientrati per l'occasione a Londra, ma poi altre voci hanno fatto sapere che solo il principe Harry si starebbe preparando al viaggio, forse anche per via della notizia della gravidanza diffusa da Meghan Markle.