Principe William "sbotta" dopo le parole di Harry e Meghan. E la Regina...

Non si placano le polemiche e i rumors dopo l'intervista bomba rilasciata da Harry e Meghan Markle. Le dichiarazioni dei duchi di Sussex hanno fatto tremare la famiglia reale inglese, che prima ha risposto con il silenzio, poi con un sintentico comunicato stampa. Ma non solo: dal principe Carlo al principe William, vari membri della Royal Family si sono lasciati sfuggire dei commenti alle parole di Harry e Meghan. L'ultimo in ordine di tempo è il principe William, che già era intervenuto di persona nel dibattito mondiale scatenato dl fratello, assicurando "non siamo una famiglia razzista". Ora parla di nuovo, confidandosi con una persona a lui vicina, che ha riportato le sue riflessioni alla stampa.

Gb, il principe William "non si sente intrappolato" in monarchia

Il principe William non si sente affatto "intrappolato" nel sistema della monarchia britannica e le suggestioni del fratello, il principe Harry - lanciate nella clamorosa intervista ad Oprah Winfrey - sono ben lontane "dal colpire nel segno": a rivelare lo stato d'animo di William -secondo nella linea di successione al trono britannico, dopo il padre, il principe Carlo - e' una fonte vicina alla famiglia reale, un amico del duca. Ne scrive il Sunday Times, in un lungo articolo che sembra riflettere gli umori nella Casa Reale. E' partita dunque partita la controffensiva dei Windsor alle affermazioni dei duchi di Sussex. Il duca di Cambridge, racconta una fonte presentata come "un amico" del principe, ha "accettato" il suo ruolo e "la strada tracciata per lui"; di piu' "e' decisamente il nipote di sua nonna per quanto riguarda il senso del dovere e del servizio", ha detto al Sunday Times la fonte, presentata come vicina a entrambi i fratelli.

Il lungo articolo e' dedicato alla figura del duca di Cambridge, "un ritratto intimo del futuro re", fatto alla vigilia dell'anniversario del decimo anno di matrimonio del principe con Kate Middleton. L'articolo traccia la linea evidente di come i Windsor vogliono rispondere all'offensiva mediatica: l''arma' sono i componenti piu' giovani e brillanti della famiglia, i duchi di Cambridge, che dopo l'intervista hanno ripreso gli impegni pubblici, nonostante le misure anti-Covid. La strategia sembra gia' funzionare: un sondaggio YouGov realizzato nel dopo-Oprah, colloca il principe William appena sotto la regina quanto a gradimento. Harry ha sostenuto che suo fratello e suo padre, il principe Carlo, sono "intrappolati" nel sistema della monarchia britannica, all'interno "del sistema ... Mio fratello non puo' lasciare quel sistema, ma io l'ho fatto".

GB, FAMIGLIA REALE VALUTA LA NOMINA RESPONSABILE PER LA 'DIVERSITA''

Buckingham Palace sta valutando la nomina di un responsabile "per la diversità". Lo riferisce una fonte di palazzo REALE, dopo il clamore suscitato dall'intervista di Harry e Meghan, dalla quale sono emerse accuse di considerazioni razziste da parte di un non meglio precisato membro della famiglia REALE. Secondo la fonte, la proposta ha "il pieno appoggio" della famiglia REALE ed era valutata anche prima dell'intervista, di cui si terrà comunque conto. "Ci sono politiche, procedure e programmi ma non si sono visti gli attesi progressi", ha spiegato la fonte, secondo cui "bisogna fare di più". "E' qualcosa che viene considerato, ma è troppo presto perchè venga annunciato", ha spiegato la fonte, dopo che la notizia era stata diffusa dal Daily Mail. L'impegno per una maggiore sensibilità della famiglia REALE davanti alla diversità, comprenderà anche i temi della disabilità e Lbgt.