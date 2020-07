Principessa Beatrice, nozze a sorpresa con il fidanzato Italiano. FOTO

PRINCIPESSA BEATRICE, NOZZE A SORPRESA CON IL FIDANZATO ITALIANO

Cerimonia di nozze in forma ristretta e 'a sorpresa' per la figlia maggiore del principe Andrea, la principessa 31enne Beatrice, e l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni. Il matrimonio, rimandato a causa dell'emergenza cooroanvirus, si e' tenuto al castello di Windsor con una funzione ristretta a cui hanno partecipato pochi invitati, tra cui non potevano mancare i nonni della sposa: la regina Elisabetta II e il marito Filippo. Buckingham Palace ha confermato che la coppia si e' sposata con una cerimonia non annunciata, svoltasi alle 11 di questa mattina (ora locale) alla Royal Chapel of All Saints della residenza Royal Lodge a Windsor. Il comunicato sottolinea anche che sono state rispettate le linee guida del governo in termini di sicurezza sanitaria. Presenti alla cerimonia anche i genitori di Beatrice: il principe Andrea, travolto nello scandalo del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, e la ex moglie Sarah Ferguson. Beatrice ed Edoardo avrebbero dovuto sposarsi al St James's Palace il 29 maggio, ma la cerimonia era stata rimandata a data da definire a causa dell'epidemia. A quanto riportano i media britannici, non verra' diffusa una foto ufficiale delle nozze oggi per non oscurare la cerimonia di investitura a cavaliere del capitano Tom Moore, il veterano di guerra centenario che ha raccolto oltre 40 milioni di sterline per il servizio sanitario britannico.

Breaking: Princess Beatrice got secretly married at Windsor this morning after having to postpone her May wedding to fiancé Edo 👰 🎩 💒 pic.twitter.com/TZuQyeIpDE — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 17, 2020

PRINCIPESSA BEATRICE, CHI E' IL MARITO ITALIANO

Origini italiane, ma nascita e studi nel Regno Unito, immobiliarista milionario, con gia' un figlio piccolo a carico: e' il profilo di Edoardo Mapelli Mozzi, il 36enne convolato a nozze con la principessa Beatrice, 32enne figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Figlio di Nikki Shale e del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore olimpico che rappresento' Londra nel 1972, il giovane conosceva da anni la nipote della regina Elisabetta II ma e' stato il matrimonio della sorella di lei, Eugenia con Jack Brooksbank, a farli rincontrare: occasione galeotta che nel giro di poco piu' di un anno ha portato sul dito di lei un anello di fidanzamento da 100 mila sterline.

La prima uscita pubblica della coppia, dopo alcune foto 'paparazzate' sull'isola africana di Lamu per il Capodanno 2019, e' stata a marzo dell'anno scorso a un gala alla National Portrait Gallery. Nato a Londra nel 1983, 'Edo', per gli amici, ha frequentato il Radley College nell'Oxfordshire e poi l'Universita' di Edimburgo per un master in Studi politici, prima di lanciarsi nel mercato immobiliare: e' del 2007 la fondazione della sua societa' 'Banda Property' che in swahili significa 'capannone'. Impegnato nel sociale, ha avuto un figlio dall'architetto sino-americana Dara Huang, un bimbo nato nel 2016 e che e' stato chiamato Christopher Woolf, in omaggio al patrigno di Edoardo, Christopher Shale, il secondo marito della madre: politico conservatore, Shale era molto amico dell'ex premier britannico David Cameron ed e' morto improvvisamente nel 2011 per problemi cardiaci.