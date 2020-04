Regina Elisabetta compie 94 anni: nessuna festa, ma Carlo e William…

Regina Elisabetta compie 94: nessun festaggiamento e nessuna cannonata - ROYAL FAMILY NEWS

La regina Elisabetta compie 94 anni, ma quest’anno il suo compleanno sarà molto particolare. La Sovrana è isolata nel castello di Windsor insieme al marito, dove festeggerà lontana dagli altri membri della Famiglia Reale.

Nessun “Trooping the colour”, nessuna cerimonia ufficiale, nessun colpo di cannone a salve, nessuna cena a Palazzo. “Non c’è nulla da festeggiare” ha fatto sapere la Monarca tramite un portavoce che ha spiegato: “Non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”.

Qualche settimana fa i sudditi erano in apprensione per la salute del principe Filippo. Circolavano infatti delle voci secondo cui il marito della Regina era morto. Il Principe invece è vivo. Ha infatti ringraziato in una rara apparizione pubblica il personale sanitario britannico. Il 98enne ha riconosciuto "il lavoro vitale e urgente svolto da così tanti per affrontare la pandemia, da quelli delle professioni mediche e scientifiche, nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci da Covid-19". Il consorte della regina Elisabetta II ha poi voluto ringraziare "a nome di quelli di noi che rimangono al sicuro a casa, tutti i principali lavoratori che assicurano che le infrastrutture della nostra vita continuino".

Carlo, guarito dal Covid, è con Camilla nella residenza di Birkhall, in Scozia. I duchi di Cambridge, William e Kate, stanno passando la quarantena ad Anmer Hall, a Norfolk, con i loro tre figli. Una fonte di Buckingham Palace, come riporta il Daily Mail, ha riferito che la Regina non celebrerà il compleanno in modo speciale e che ogni telefonata o video chiamata con la sua famiglia rimarrà privata. Ci si aspetta che i Reali si riuniscano su Zoom per una chiamata in video di auguri alla longeva monarca.

La Royal Family si è dimostrata piuttosto attiva su Zoom durante il lockdown: William e Kate lo hanno usato per parlare con i bambini figli degli operatori sanitari e dei lavoratori dei servizi essenziali in Gran Bretagna e per un’intervista con la Bbc, mentre Harry si è collegato da Los Angeles con le famiglie di bambini con disabilità.

In una dimostrazione di unità, il principe William e il padre Carlo, con le rispettive consorti Kate Middleton e Camilla Parker, hanno fatto gli auguri alla regina Elisabetta II per il suo compleanno, usando i loro canali social. Per via del fuso orario, il principe Harry e la moglie Meghan Markle, trasferitisi a Los Angeles dopo la Megxit, dovrebbero unirsi agli auguri più tardi. Kensington Palace ha augurato alla monarca, che compie 94 anni, un “very happy 94th Birthday” condividendo una foto di William e Kate con la regina al Chelsea Flower Show. Stesso augurio quello arrivato dal principe di Galles e dalla duchessa di Cornovaglia sull’account di Clarence House, dove è stata pubblicata una raccolta di foto di archivio di Carlo con la madre.