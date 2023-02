Regno Unito, paura per Kate: voci di ricovero sulla principessa

Regno Unito, la principessa del Galles spaventa i suddisti per la sua magrezza. Alcuni ipotizzano che Kate soffra di anoressia, altri di iperemesi gravidica

Per un momento il Regno Unito mette in pausa le vicende tra Harry e la Royal Family, per concentrarsi su un altro membro: la principessa del Galles Kate. A corte, corre voce, che la moglie del principe William a causa della sua magrezza sia addirittura stata ricoverata.

Per l'esattezza i ben informati dicono che Kate pesi sulla bilancia solo 45 kg. Ma, il settimanale Diva e Donna questa settimana lancia uno scoop: Kate potrebbe soffrire di iperemesi gravidica, quindi aspettare il quarto figlio o, come altri sospettano soffrire addirittura di anoressia.

Che cosa è la iperemesi gravidica

L’iperemesi gravidica, o vomito gravidico, è costituita da nausea grave e vomito eccessivo in gravidanza. La principessa del Galles Kate, per le sue tre passate gravidanze ha sofferto di iperemesi gravidica, tanto che i primi mesi di attesa li ha passati spesso a riposo.

La principessa del Galles Kate è sempre più magra. I sudditi sospettano che possa soffrire di anoressia o di iperemesi gravidica

La moglie del principe William sta facendo preoccupare i sudditi del Regno Unito e i suoi tantissimi fan: è diventata troppo magra, tutta pelle e ossa. A corte dicono che sia stata sottoposta ad alcune analisi cliniche per verificare il suo reale stato di salute. Ma, altri ipotizzano che Kate potrebbe essere incinta e a spiegare la sua perdita di peso, nonostante l'aria pesante che si respira nella Royal Family, c'è l'ipotesi che soffra come per altre attese, di iperemesi gravidica.

La principessa Kate, però, è apparsa radiosa ai premi BAFTA e alcuni fan spiegherebbero la sua perdita di peso dovuta al suo regime alimentare controllato e allo stress, qualcuno però chiosa e fa il paragone con la compianta suocere, Lady Diana che ha sofferto di bulimia.