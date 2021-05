Royal Family, altro lutto per Elisabetta II: la regina disperata

Royal Family: la regina Elisabetta II sarebbe devastata dalla morte di Fergus, uno dei cuccioli di dorgi regalatole dal figlio Andrea

E' un momento molto difficile per la regina Elisabetta II. La sovrana britannica dopo aver piano la morte del principe consorte Filippo, è tornata a vestirsi a lutto. Secondo quanto riporta il tabloid The Sun, che cita una fonte interna alla corte di Windsor, la regina sarebbe "devastata" dalla prematura perdita di uno dei due cani dorgi che il figlio Andrea le ha aveva regalato per sostenerla durante la lunga malattia del duca di Edinburgo. "Tutti sono preoccupati perché questa perdita arriva così ravvicinata a quella del marito", ha aggiunto la fonte.

Il dorgi pianto dalla regina Elisabetta II aveva appena 5 mesi e si chiamava Fergus. L'altro cucciolo è stato invece battezzato Muick. I dorgi insieme ai corgi sono la razza di cane preferita dalla sovrana. Il nome Fergus, afferma il The Sun, era stato scelto in onore dello zio di Elisabetta II, Fergus Bowes-Lyon, morto nella Prima Guerra Mondiale. Muick, invece, è il nome di un lago che si trova nella residenza reale estiva di Balmoral, in Scozia.