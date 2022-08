Royal Family News, un documentario svela il vero litigio tra William e Harry

Royal Family News, perché William e Harry hanno litigato? La risposta è in un documentario francese

Fratelli coltelli, continua ad appassionare il gossip e la tensione che si è creata tra il principe William e suo fratello Harry. Proprio questa settimana si riaccendono i riflettori su Casa Windsor e i figli del principe Carlo e Lady Diana sono i protagonisti di un documentario, che andrà in onda sul canale francese BFM TV, dal titolo "William et Harry, les frères ennemis", tradotto "William e Harry, i fratelli nemici".

Il litigio reale è scoppiato a causa di Megan Markle



La tensione tra William e Harry è iniziata nel 2018, quando il fratello maggiore viene avvisato dell'atteggiamento di bullismo che Megan Markle riserva allo staff di Kensington Palace. Il reporter e biografo Pierrick Geais racconta : "William, che già non amava troppo la cognata, ha chiamato direttamente Harry. Lui però ha riagganciato il telefono, perché non voleva saperne niente. Allora (l’erede al trono) è saltato in auto, direzione Kensington Palace (dove all’epoca abitavano i Sussex, ndr), per avere un confronto con il fratello".

Tra l’altro il documentario rivela pure che i membri dello staff dei Sussex che si sono dimessi avrebbero addirittura creato un gruppo WhatsApp chiamandolo "i sopravvissuti". I punti interrogativi sul tema sono comunque tantissimi. Qualche indicazione sul rapporto tra i due principi, però, arriverà a settembre, quando Harry tornerà in Inghilterra per alcuni impegni e, forse, incontrerà William.