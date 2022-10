"Sabrina Ferilli è lesbica", l'annuncio choc. Bufera social sul coming out

Sabrina Ferilli omosessuale? La frase ambigua che ha lasciato i fan interdetti. IL CASO

Scoppia la bufera sull'attrice, conduttrice e opinionista del talent show Mediaset "Tu si que vales": Sabrina Ferilli è infatti tornata a far parlare di sè per alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ultima puntata. Stando a quanto si legge sul sito online Tuttosport, che cita spettatori presenti in platea, l'attrice avrebbe commentato il racconto della storia di un ragazzo trans con queste parole: "Se poi noi interessate in prima persona".





Le parole hanno generato subito un caos social non indifferente. Molti hanno pensato che Ferilli avesse fatto coming out in diretta su Canale 5, innescando una "bufera" in rete. Il web, si sa, in questi casi diventa alquanto divisivo: c'è ha manifestato incredulità e chi è invece è stato contento del presunto coming out. Ad oggi, nessun commento è arrivato al riguardo.