Sabrina Ferilli, selfie senza reggiseno: Maldive da urlo. Foto

Sabrina Ferilli, le Maldive e il selfie senza reggiseno

"Posti che porto nel cuore" scrive Sabrina Ferilli a corredo di un post di ricordi che fa la felicità dei suoi fans. La 58enne attrice romana pubblica il selfie allo specchio vedo-non vedo senza reggiseno (sullo sfondo del panorama del Baglioni Resort dell’isola di Maagau nel cuore dell’Oceano Indiano). Da applausi. "Sei una dea", "Che bellezza", le scrivono.

Sabrina Ferilli selfie in barca in Croazia

Dopo il selfie in barca in Croazia ("Primi bagni della stagione", aveva scritto) per il suo compleanno ecco la foto ricordo delle Maldive: voto 110 e lode. Per Sabrina Ferilli è stato un anno di lavoro intenso: dal Festival di Sanremo 2022 dov'è stata ospite al film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli senza ovviamente dimenticare il ruolo di giudice a Tu si que vales.