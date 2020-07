Salvini fa volare il Papeete: fatturato +700mila euro e raddoppia i dipendenti

L’effetto Salvini fa volare il Papeete, che nel corso dell’ultimo anno ha aumentato il proprio fatturato di 700mila euro. Il locale di Milano Marittima ha avuto un boom di visite da quando il leader leghista l’ha scelto, l’estate scorsa, come base estiva da cui inviare foto e video ai suoi elettori, oltre che, tra un mojito e un djset, per aprire la crisi che ha portato alla caduta del governo giallo-verde.

Come riporta il Corriere della sera, il proprietario del locale, l’europarlamentare leghista Massimo Casanova, si è detto contento dei risultati e degli incassi, che gli hanno permesso di ridurre i debiti, far salire l’utile a 120mila euro e i ricavi da 2,5 a 3,2 milioni, oltre che raddoppiare la spesa per i dipendenti, che attualmente sarebbero 450.

Matteo Salvini, dal canto suo, ha detto che se potrà anche quest’anno tornerà al Papeete Beach.