Salvini, spuntano le foto delle vacanze con Francesca Verdini

Salvini ha passato le vacanze estive a Polignano a Mare insieme alla compagna Verdini.

Matteo Salvini si trova ora a Milano ma in queste ore sono apparse le foto delle sue vacanze estive insieme alla compagna Francesca Verdini. Il ministro dei Trasporti dopo un breve soggiorno a Forte dei Marmi ha trascorso le ferie a Polignano a Mare. "Che meraviglia", aveva scritto come commento ad alcuni scatti sui social network. Salvini si era anche immortalato mentre giocava a burraco, coccolava il cane Liquirizia e abbracciava Francesca.

Le foto in questione invece riguardano una giornata in spiaggia a Monopoli. Ad attirare l'attenzione non è stato però tanto Salvini quanto Francesca Verdini per il bikini che ne esaltava le forme.

La lovestory tra Matteo Salvini e Francesca Verdini va avanti ormai da due anni. La giornalista ha 28anni mentre il ministro ne ha 48 ma la differenza di età non sembra essere un problema. I due infatti sono sempre stati visti molto intimi tra baci, abbracci e coccole. Salvini e Verdini hanno anche partecipato alla sfilata sul red carpet di Venezia 80.