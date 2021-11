Santanchè, photoshop esagerato: irriconoscibile sui social. "È il vaccino"

Daniela santanchè pubblica una foto con troppi filtri e il social si scatena

Social impazziti da giorni per una foto che Daniela Santanchè ha postato sui propri profili, in cui appare quasi irriconoscibile per "l'eccessivo uso di photoshop", come sostenuto da qualcuno.

Nella didascalia del post, pubblicato il 22 novembre, la senatrice di Fratelli d'Italia ha scritto poche righe per salutare i fan: "Buongiorno amici e buona settimana! Vi piace il maglione che mi sono fatta lavorando a maglia?". Nulla di sospetto, se non fosse che nella foto allegata molte persone hanno riconosciuto l'uso di troppi "filtri ringiovanimento". E non hanno perso occasione per farlo sapere alla diretta interessata.

"Le mani sono quelle della maestra di tuo nonno, però... Dovevi mettere un filtro anche a loro", commenta Giacomo S. "Attenzione! Una modella coreana di vent'anni ha rubato il posto di Daniela Santanchè. Ah, no, è solo tanto photoshop", aggiunge Alessandra S. "Alla prossima tirata di pelle ti verranno via le orecchie... povero mondo...", sostiene Raffaello C. che accusa il chirurgo plastico invece che l'intervento digitale. "Oh Benjiamin Button, bello rosso comunista il maglione, brava, ringiovanendo migliori... Quando ti iscrivi alle superiori?", rincara la dose Walter B., che tira in ballo anche la politica.

Santanchè: "Photoshop? No, effetti collaterali del vaccino"

Ma la senatrice di Fratelli d'Italia l'ha buttata sul ridere e ha scelto di sdrammatizzare sui tanti meme che hanno ironizzato su questa foto negli ultimi giorni. "La mia segretaria mi ha regalato quel bel maglioncino rosso" ha raccontato Daniela Santanchè a Tpi "poi mi ha fatto una foto. Credo che abbia aggiunto un filtro per evidenziare il rosso fuoco del colore. Si è trattato di un gioco, un divertissment. Evidentemente colpisce perché il risultato è gradevole".

Uso eccessivo di Photoshop? "Si tratta di un effetto collaterale del vaccino anti-Covid" scherza la senatrice. "Ti fai la terza dose Pfeizer, e l’effetto collaterale è che la pelle ringiovanisce e diventi subito più figa. Dopotutto è un effetto positivo della campagna anti-Covid".

Insomma, sui troppi filtri applicati alle foto la Santanchè è stata (più o meno) onesta, ma resta un dubbio: questo maglioncino rosso è stato fatto da lei, come dichiarato nel post, o le è stato regalato dalla segretaria, come dichiarato a Tpi?