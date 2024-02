Scuole di seduzione, addio a uomini timidi e impacciati. E' boom di iscrizioni

Scuole di seduzione, ecco i consigli per "conquistare tre ragazze a settimana". Il costo? Fino a 900 euro l'ora

Quando parliamo di corsi di seduzione, ci riferiamo a dei percorsi che stanno prendendo piede ultimamente nel panorama italiano, in cui s’impara un diverso approccio alla vita sentimentale.

Queste scuole si pongono l'obiettivo di far acquisire una maggiore sicurezza verso se stessi e verso i rapporti sociali e professionali; la serenità con cui ci si pone nei confronti dell’altra persona viene percepita e mette a proprio agio.

Come riporta la Repubblica "il primo approccio avviene sui social, dove i coach svelano il segreto per diventare magicamente attraenti. Alcuni promettono, tra le altre cose, di farti «conquistare tre ragazze a settimana». Dalla nascita nei primi anni duemila, le scuole di seduzione italiane hanno vissuto mille vite.

In principio si rifacevano al manuale The Game: la bibbia del seduttore arrivata dagli Usa per svelare l’esistenza di una società segreta di playboy infallibili e promettere di istruire gli uomini “beta” del mondo, con tecniche da seguire alla lettera come fossero istruzioni Ikea.

A vent’anni di distanza, dopo essere sopravvissute alle accuse di sessismo senza aver registrato una vera e propria caduta, le scuole stanno sperimentando un cambio di target: non più solo ventenni alla scoperta del mondo e del sesso, ma anche over 50 in attesa di riscoprirli. Si può optare per una consulenza individuale per prepararsi al primo appuntamento. Il costo? Si arriva anche a 900 euro l’ora. E, se ci si lascia, ci sono anche corsi per riconquistarla".

Continua ancora il quotidiano "Per far sì che le persone rimangano incollate ai servizi si punta sulle loro insicurezze, proponendo dei modelli precisi di uomo ‘virile’ a cui aderire per non sentirsi inadeguati", riflette la psicologa e sessuologa Erika Desambrois, da cui arrivano anche studenti dei corsi. "Passa anche l’idea – aggiunge - che tutte le donne vogliano la stessa cosa".

"Fatte proprie le regole del marketing, la scuola di seduzione diventa, infatti, un «brand» a cui fiidelizzarsi", ne parla così Fabrizio, ex studente e ora coach di seduzione".

"Il mercato, infatti, è stato fagocitato da Playlover Academy, nata nel 2016 da una costola della scuola pioniera. Il segreto, sostiene, è che i competitors investono «fino a 100mila euro in sponsorizzazioni».

Successo confermato da Christian Pozza, uno dei due soci a capo di Playlover: «Abbiamo circa 10mila clienti. All’inizio erano ragazzi tra i 25 e i 35 anni, adesso si è aggiunta una categoria consistente di over 50", conclude la Repubblica.