“Il corso di sesso orale e la crisi con mio marito”, parla Justine Mattera

Justine Mattera ospite di “Storie di donne al bivio”

"Tra me e mio marito c'è stata una crisi a causa di alcune foto su Instagram. È successo anni fa più o meno nel periodo in cui io e una mia amica ci eravamo iscritte ad un corso di sesso orale. Decisi di frequentarlo per gioco ma la mentalità italiana non è affatto come quella di noi americani e all'epoca la cosa fece scandalo". Justine Mattera si racconta domani sera a “Storie di donne al bivio” da Monica Setta in onda a mezzanotte e mezza su Rai 2.

"Mio marito Fabrizio (Cassata, ndr) mi disse che avevo fatto un'altra delle mie" follie" mentre in realtà per me era una cosa curiosa e divertente. Io e mio marito stiamo insieme da tanti anni e abbiamo due figli. Ora siamo felici ma abbiamo rischiato una rottura perché io avevo postato su Instagram alcune foto in pose provocanti con lingerie e lui si ingelosì molto. Pensava che io avessi una storia con il fotografo ma poi comprese che io non lo avevo mai tradito".

Sulla sinistra Justine Mattera e Monica Setta

VIDEO E FOTO DAL PROFILO INSTAGRAM DI MATTERA