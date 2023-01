Shakira e la suocera, furiosa lite. E intanto Piqué avrebbe tradito Clara

È diventato virale sui social il video di alcuni anni fa su uno scontro tra la cantante colombiana e l'ex suocera

Music Session #53 di Shakira ha portato alla luce i nodi della relazione tra la cantante, Gerard Piqué e la famiglia dell'ex calciatore. Nella canzone la popstar accusa apertamente l'ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti, ma c'è anche una strofa piena di risentimento nei confronti dell'ex suocera Montserrat Bernabeu, che ha avuto come vicina di casa per tanti anni. Su Twitter è stato pubblicato un vecchio video che oggi assume un altro significato in seguito agli ultimi avvenimenti.

Shakira e il rapporto (pessimo) con la madre di Piqué

Nel video si vedono le due donne che litigano per strada, proprio davanti all'ex difensore del Barcellona, con Montserrat che prima tocca con fare aggressivo il volto dell'ex nuora e poi la invita a tacere. Inquietante è l'espressione compiaciuta dello sportivo, che non fa niente per difendere la madre dei suoi figli Milan e Sasha.

Secondo i fan Shakira ha sofferto molto durante i dodici anni accanto a Piqué. "Quanto hai sopportato per amore", hanno scritto diversi fan, riferendosi anche ai presunti ripetuti tradimenti dell'ex giocatore. "Sei uscita troppo tardi da quell'inferno", hanno commentato altri.

Gerard Piquè fa ancora parlare di sé e dei suoi amori

Intanto, sono sempre più insistenti le voci del nuovo presunto tradimento del calciatore. Questa volta a subirne le conseguenze sarebbe stata Clara Chia Marti, perchè Piquè l'avrebbe tradita con l’avvocatessa del suo divorzio, Julia Puig Gali.

Il primo a pubblicare l’indiscrezione è stato il giornalista spagnolo Jordi Martín che già nei giorni scorsi aveva parlato del tentativo fatto da Piquè per riavvicinarsi alla moglie, gesto non gradito a Clara Marti che ha lasciato, sempre a detta del giornalista, l’appartamento del calciatore.

Ma a quanto pare Clara non ha fatto in tempo a preparare le valigie che si è diffusa la notizia del presunto tradimento. La nuova fiamma sarebbe l’avvocatessa di 25 anni, master in diritto penale economico e che ha lavorato proprio al divorzio fra Shakira e Piqué. La donna, inoltre, sarebbe la cugina di Riqui Puig, l’ex compagno di squadra del difensore al Barcellona. Una vecchia conoscenza per Piquè, che si è trasformata in qualcosa di più.

A svelare il tradimento è stata una storia su Instagram

"La conosci Gerard? Allora non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero", ha scritto il giornalista Jordi Martín in una storia su Instagram, postando il profilo social dell’avvocatessa e taggando direttamente Piqué.

Nessun commento per ora da parte degli interessati. Ma, non appena la notizia ha iniziato a circolare, la giovanissima avvocatessa ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

Intanto la popstar Shakira continua a colpire a suon di strofe e nella sua canzone fa intendere all’ex marito senza troppi giri di parole che "Io con te non torno più nemmeno se piangi e mi supplichi".