Sharm el-Sheikh, non solo mare: un angolo di paradiso a 4 ore dall'Italia

Sharm el-Sheikh, un paradiso a pochi passi dall'Italia: il reportage di Igor Righetti

Sharm el-Sheikh è senza dubbio una delle mete turistiche più celebri dell’Egitto caratterizzata da scenari naturali mozzafiato e atmosfere uniche. È amata per la sua splendida barriera corallina ricca di pesci coloratissimi e coralli di oltre 6 mila anni, la seconda più grande al mondo dopo quella del Queensland, in Australia. Tra l’altro, i due anni di lockdown hanno fatto molto bene all’ecosistema marino della barriera. Il clima ideale, il fatto che si trovi ad appena 4 ore di volo dall’Italia con numerosi collegamenti aerei diretti e che abbia resort, anche di lusso, a prezzi molto competitivi e per ogni esigenza, ha reso la destinazione particolarmente ambita dagli italiani anche per viverci. La città è multietnica: fu costruita durante l’occupazione israeliana del 1967 e ha continuato a svilupparsi come destinazione turistica dopo la riconquista egiziana.

Da sinistra Igor Righetti, l'influencer Lorenzo Castelluccio, il referente Going a Sharm e la fotografa Carla Pagliai



Tanti pensano, erroneamente, che un viaggio a Sharm el-Sheikh sia soltanto relax e l’escursione al monastero di Santa Caterina ai piedi del Monte Sinai, uno dei più antichi della cristianità, con sveglia all’alba. Sharm el-Sheikh, invece, è molto di più: ci sono tantissime esperienze da vivere in zone poco note al turismo di massa. Going propone una settimana in trattamento all inclusive al paradisiaco resort cinque stelle Sunrise Diamond beach.

I voli partono da Milano Malpensa e da Bergamo-Orio al Serio. Chi sceglie di partire da Milano non può lasciarsi sfuggire l’occasione per alcune esperienze gastronomiche di alta qualità come, in zona Porta Romana, i piatti prelibati della cucina cilentana di Paolo De Simone nel suo originale Modus (da non perdere le pizze e i cocktail), quelli che fondono la forte tradizione culinaria italiana con nuovi sapori nell’elegante palazzo del Seicento che ospita il ristorante Valentino Vintage (a due passi da piazza San Babila); da Testone, in zona Navigli, invece, tutto viene cotto con la brace di legna e si mangia l’autentica cucina umbra come la tradizionale torta al testo farcita in tanti modi diversi; da Classico trattoria contemporanea e cocktail bar (corso Como e via Marcona) si respira aria conviviale e il legame profondo con il territorio e le materie prime italiane.

Da provare i cocktail le cui preparazioni, come estratti e sciroppi, sono home-made. Gli amanti della cucina asiatica raffinata resteranno incantati da Mani in Noodles dove tutto viene fatto a mano, dai ravioli agli involtini fino tagliatelle di riso (nei pressi della stazione centrale).