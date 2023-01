Slide Board, l'allenamento a casa per tutti: anche per gli over 60 e 70

Lo Slide Board è una lastra in resina antisdrucciolevole di 180x60 cm

Che cos'è lo Slide Board? Si tratta di un attrezzo ideato alla fine dagli anni ’70 da Jeff Markland, ex giocatore di football dei Miami Dolphins, che cercava uno strumento per riabilitare i traumi al ginocchio.

Il primo Slide Board progettato da Markland fu affiancato da modello molto simile creato dalla medaglia d’oro olimpica di pattinaggio velocità Eric Heiden: slide lunghe 2 metri con larghezza di 80 centimetri e bumpers di fine corsa collocati all’estremità.

Oggi lo Slide Board si presenta come una lastra in resina antisdrucciolevole dalle dimensioni di 180 cm per 60 cm e 3-5 millimetri di spessore, chiusa lateralmente da due rampe alte da 1 a 5 centimetri che favoriscono il rallentamento e il blocco dei movimenti laterali.

Lo Slide Board è utile per allenare chi pratica calcio, pattinaggio, pallavolo, basket, arti marziali, tennis, sci e simili. L’obiettivo dell’uso dello Slide Board è quello di allenare adduttori e abduttori, migliorare le strutture tendineo-legamentose dell’articolazione di ginocchio e caviglia, stabilizzare l'equilibrio, stimolare i flessori dell’anca. Per questo è un ottimo attrezzo da usare anche per la ginnastica dolce delle persone over 60 e over 70.

Di fatto, lo Slide Board consente di organizzare, controllare e regolare il lavoro muscolare su un piano diverso ed evitare sollecitazioni dannose a legamenti e menischi.

Un allenamento con lo Slide Board può indurre a bruciare 250 Kcal in soli 30 minuti su una persona di 70 kg alta 170 cm.

Come si usa lo Slide Board

Mantenere una posizione che vede gli arti inferiori semiflessi per garantire uno sforzo continuo dei muscoli di coscia e gamba e piedi uniti posti su un lato dell’attrezzo a contatto con il bordo di frenata.

Realizzare i movimenti laterali e ncrementare l’intensità e la varietà degli esercizi: ad esempio, si può terminare la scivolata ed eseguire dei sollevamenti, procedere con tutte le varianti d’appoggio su un arto, assumere posizione base di partenza con un maggior piegamento degli arti inferiori e così via. Gli allenatori consigliano di usare lo Slide Board per un minimo di 25-30 minuti.