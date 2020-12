Smart working alle Hawaii? Il volo è gratis

Il progetto Movers and Shakas permette di trascorre 30 giorni a lavorare in smart working alle Hawaii. Il volo di andata e ritorno è gratis

Milioni di persone nel mondo, Italia compresa, sono state costrette dalla pandemia da Coronavirus a lavorare da casa. Lo smart working è diventata una pratica comune e in molti casi anche incentivata. Questa attività ha forse reso le giornate meno stancanti ma anche più solitarie e probabilmente noiose. Perché allora non portarsi il PC in spiaggia e godersi il sole tra un meeting su Zoom e l'altro? Sembra assurdo ma grazie al progetto Movers and Shakas si può.

Smart working - Hawaii: un mese a lavorare in remoto in spiagga

Questa iniziativa volta ai lavoratori da remoto consente di ottenere una residenza temporanea alle Hawaii con biglietto di andata e ritorno gratuito. Sarà possibile passare fino a 30 giorni sulle spiagge di Oahu. Il progetto è stato lanciato dal governo hawaiano per incentivare l'economica dopo il calo del turismo dovuto al Covid-19. Per poter partecipare al progetto l'unica regola è quella di lavorare in smart working e trascorrere alcune ore a settimana presso un'organizzazione no profit. C'è tempo fino al 15 dicembre per fare richiesta ma solo 50 fortunati potranno volare gratis alle Hawaii.

“Uno degli obiettivi centrali del progetto è aiutare a diversificare l’economia, - ha dichiarato alla Richard Matsui, promotore di Movers and Shakas, alla CNN - oltre che portare dollari preziosi nelle nostre attività locali, il vero valore è portare lavoratori con conoscenza e talento che aiuteranno sia a costruire le nostre comunità, attraverso il lavoro di volontariato, sia a rendere la nostra economia più resiliente e diversificata”