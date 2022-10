Spende oltre 270mila euro per rifarsi seno e glutei: ma il peso è eccessivo

Spende oltre 270mila euro per interventi estetici ma ora rischia la paresi

Il corpo di ciascuno è libero e ognuno può farne ciò che crede. Ma chissà se Mary Magdalene, modella di OnlyFans celebre per aver sottoposto il suo corpo a decine di interventi di chirurgia estetica, qualche pentimento non inizi ad averne. Dopo aver speso oltre 270mila euro in "ritocchini", infatti, la donna lamenta di non riuscire più a trasportare le gigantesche protesi che ha applicato al seno e ai glutei e ha deciso di impiegare uno "scooter" per disabili, raccontando di avere dolori incredibili. Negli anni scorsi la donna era già stata al centro della cronaca quando si era sottoposta a interventi alle labbra della vagina per ingrossarla a dismisura. In quell'occasione aveva anche rischiato di morire.