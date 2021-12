Tatuaggi, svolta epocale. Dal 4 gennaio vietati in tutta l'Ue quelli a colori

Tatuaggi, ok anche quelli in blu e verde. Non contengono isopropanolo

Per gli amanti dei tatuaggi arriva una notizia destinata a creare polemiche. L'Ue ha preso una decisione epocale. Dal 4 gennaio 2022 saranno vietati tutti i tatoo a colori, si potranno fare solo in bianco e nero. Il motivo - si legge sul Corriere della Sera - è semplice: questi due colori non contengono l’isopropanolo, un ingrediente che si aggiunge al colore per sterilizzarlo, e che la Ue ha vietato. Salvi per lo stesso motivo anche il blu e il verde. Dal prossimo anno, infatti, le sostanze chimiche negli inchiostri per tatuaggi in tutta l’Unione Europea saranno soggette alle restrizioni imposte dal cosiddetto regolamento Reach, punto 75, allegato 12. Regole severe.

A tal punto - prosegue il Corriere - che quasi nessuno dei colori comuni potrà essere più utilizzato. "Ritorneremo a lavorare come si faceva e una volta. Solo con il bianco e il nero» ci scherza un po' su Eugenio Arneodo, tatuatore di Moncalieri, rappresentante dell’Associazione Tatuatori.it, unica italiana accreditata a Bruxelles. "Un bel problema per un settore che solo in Italia produce un indotto superiore al mezzo miliardo di euro". Non basta. C’è un secondo macigno. "Il packaging. Il prodotto dovrà essere dettagliatamente descritto. Come avviene per qualunque prodotto della catena alimentare". Caratteristiche generali, provenienza, composizione, durata, scadenza. Eventuali reazioni allergiche. Per esempio nell’etichettatura sarà obbligatorio scrivere se il prodotto contiene traccia di nickel.

LEGGI ANCHE

Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno. Lockdown per mesi

Vaccino, "la prof 55enne è morta a causa di AstraZeneca". I periti senza dubbi