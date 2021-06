Tom Ford sulla stessa linea di Armani per una moda più 'slow'

Tom Ford non crede nell’opportunità della ripartenza immediata. Non crede nella ripresa dello shopping a breve e immagina una moda “in letargo”.

In prospettiva, si dice d’accordo con il rallentamento e il taglio del numero di eventi. Ma, comunque, che eventi siano davvero (in termini fisici) e concentrati in precisi momenti di aggregazione. Il designer texano a capo del Council of Fashion Designer of America parla in una lunga intervista a Wwd come riporta PamBianconews.

"Sempre di più ci sono persone su Zoom senza make-up, stanno bene e iniziano ad essere a proprio agio così”, ha dichiarato in una lunga intervista a Wwd lo stilista.

Sebbene non abbia dubbi sul ritorno allo shopping Ford è cauto su una ripartenza immediata: “Ce ne siamo accorti nei luoghi in cui abbiamo avuto la possibilità di riaprire: non c’è mercato ora, non c’è desiderio per la moda in questo momento. Credo che la moda abbia bisogno di andare in letargo. Se non si può andare al ristorante, perché avresti bisogno di un nuovo vestito e un paio di scarpe col tacco?

Se non puoi andare in ufficio perché dovresti comprare un nuovo completo e una cravatta? Magari potresti aver bisogno di nuove sneakers.

Per fortuna produciamo anche sneakers, t-shirt, underwear e facciamo fragranze e cosmetici. Ma anche il settore beauty sta assistendo a un declino perché parte di quel business è legato al duty-free degli aeroporti. Inoltre, le persone indossano le mascherine quindi perché mettere il rossetto?”.