Totti smentisce crisi con Ilary Blasi: "Fake news. Ci sono dei bambini da tutelare"

"Negli ultimi giorni ho letto fake news. A voi che scrivete ricordo che ci sono dei bambini da tutelare. Sono stanco di smentire", così Francesco Totti su Instagram smentisce le voci della presunta crisi con la moglie Ilary Blasi.

Totti e Ilary Blasi, cena in un ristorante al Quirinale

Non solo. Francesco Totti e Ilary Blasi sono andati a cena insieme con i figli in un ristorante al Quirinale. E' stata la stessa moglie dell'ex capitano e leggenda della Roma a postare su Instagram una storia in cui si vede la famiglia riunita a cena.