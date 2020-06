Il turismo in sicurezza nel modello del primo hotel "Covid-safe" in Europa

L’hotel Villa Eden, 5 stelle di Merano, primo hotel “covid safe” d’Europa, applica un protocollo speciale per accogliere gli ospiti in sicurezza. In questo periodo di difficile, cauta ripresa del turismo, tra speranze e timori, può essere interessante conoscere la proposta studiata da un hotel all’avanguardia per garantire la sicurezza dei suoi ospiti. Siamo a Merano, immersa nella sua conca verde e assolata tra le montagne dell’Alto Adige, alla confluenza delle tre valli, Passiria, Venosta, d’Adige.

Un’area che ha una lunga e nobile tradizione nel settore del turismo salutistico. Almeno da quando l’imperatrice Sissi trovò qui il suo “buen retiro”, suggerendo all’aristocrazia europea lunghi soggiorni benessere a Merano.Villa Eden ha a sua volta una tradizione quarantennale come “wellness retreat”, celebre per i trattamenti nel settore della medicina antiaging.





Sempre all’avanguardia nello studio di terapie e trattamenti innovativi, Villa Eden é all’avanguardia anche in questo momento così critico e incerto a causa del covid 19. Sulla base della legge della provincia dell’Alto Adige, Villa Eden è stato il primo hotel a riaprire alla prima data consentita: il 25 maggio.

Per garantire la sicurezza massima degli ospiti, l’hotel ha studiato un protocollo speciale che lo può qualificare primo hotel “covid safe” d’Europa. Punto forte del protocollo é il test sierologico a cui sono sottoposti tutti gli ospiti all’arrivo e tutti i dipendenti una volta la settimana.





La presenza del medico interno consente la possibilità di svolgere quest’operazione con esito immediato ed iniziare così un soggiorno al sicuro. All’arrivo poi un piccolo particolare: si entra in hotel attraversando un tunnel che vaporizza disinfettante a base di citrato d’argento, ottimo contro virus e batteri. Per quanto riguarda la ristorazione, la legge altoatesina permette la possibilità di allestire buffet, a cui qui si accede solo con mascherina e guanti monouso. Ovviamente si attua una continua sanificazione e igienizzazione sia nelle camere, che nelle cabine dell’area Beauty, che negli spazi comuni, dove biancheria e arredi vengono lavati con detergenti speciali.

Tutti gli addetti al servizio agli ospiti, in particolare nell’area del Beauty Center, indossano protezioni speciali che coprono il viso. In queste condizioni è stato possibile riaprire, oltre alla piscina esterna, anche quella interna, con idromassaggio e sauna finlandese. E veniamo all’aspetto ancora più interessante della proposta di Villa Eden per affrontare questo periodo critico.

Lo speciale programma Covid Immunoplus è stato proprio studiato per l’occasione. Tra i numerosissimi trattamenti, proposti sia nella Longevity Medical Spa che nel Beauty Center, alcuni appaiono particolarmente indicati per rafforzare il sistema immunitario e quindi affrontare l’emergenza all’insegna di una vacanza salutistica.

Uno soprattutto: l’Ossigeno Ozono Terapia, che ha un effetto antibatterico e antivirale, con miglioramento della circolazione sanguigna e azione immuno modulante. Allo stesso effetto mirano le due terapie IV Energy, che prevedono l’iniezione intravenosa di un complesso multivitaminico personalizzato. Mentre la terapia per depurare da metalli pesanti produce un effetto detox completo dell’organismo.

Tutti i trattamenti si eseguono dopo il check-up medico, con valutazione analitica quantitativa e qualitativa della massa corporea e la diagnostica tomografica, che definisce tra l’altro gli stati infiammatori.

L’impostazione di Villa Eden dimostra la possibilità di reagire ai limiti e alle preclusioni contingenti, affrontando con energia, competenza e sicurezza, le nuove esigenze del turista/viaggiatore.

Oggi più che mai alla ricerca di rassicurazioni, relax, e remise en forme, dopo il disorientamento e le costrizioni degli ultimi mesi.