Ultime notizie di gossip 10 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 10 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 10 ottobre 2022 troviamo la data dell'inizio ufficiale delle ostilità in tribunali tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Burioni annuncia in TV di avere il Covid-19 mentre Belen è stata pizzicata a palpare il sedere di Sabrina Ferilli. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 10 ottobre 2022:

Il virologo Burioni ha preso il Covid e lo annuncia a Che Tempo Che Fa: "Ho tosse e mal di testa"....LEGGI LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI BURIONI

Belen palpa il sedere a Sabrina Ferilli a Tu si que vales...GUARDA LE FOTO DELLA TOCCATINA DI BELEN A SABRINA FERILLI

Tra pochi giorni si aprirà ufficialmente la battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La showgirl rivuole le sue borse mentre l'ex numero 10 difende i suoi Rolex...SCOPRI QUANDO SARA' LA PRIMA UDIENZA PER IL DIVORZIO TOTTI-BLASI