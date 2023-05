Ultime notizie di gossip 11 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 11 maggio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 11 maggio 2023 troviamo il look decisamente audace di Elodie e un nuovo amore per Shakira dopo lo scandao del tradimento di Piquè. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 11 maggio 2023:

Elodie ha scelto un look vedo non vedo "da Oscar" per i David di Donatello 2023...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI ELODIE

Victoria's Secret diventerà un film: modelle da urlo e 20 storie creative...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FILM DI VICTORIA'S SECRET

Shakira pare abbia dimenticato finalmente Piquè. I media spagnoli sono convinti che stia con Lewis Hamilton...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL NUOVO AMORE DI SHAKIRA