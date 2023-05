Victoria's Secret diventa un film: modelle da urlo e storie creative

Victoria's Secret, da Tokyo a Bogotà: ecco il film evento e il tour

Non solo splendide modelle in mutandine e reggiseno, ma molto di più. Victoria's Secret ha annunciato che realizzerà un film. Il progetto del noto brand di lingerie- riporta Pambianconews - si chiama "Victoria’s Secret World Tour". Ecco i dettagli dell'iniziativa, raccontati da Raúl Martinez, il vicepresidente del gruppo. "Questo film è la massima espressione della trasformazione del marchio Victoria’s Secret. Sarà guidato - spiega Martinez - da moda, glamour e intrattenimento con un cenno all’amata iconografia del passato, ma in un modo audace e ridefinito".

"Siamo onorati - prosegue Martinez - di offrire la nostra piattaforma e farla esplorare attraverso la lente e l’abilità artistica di creativi globali che celebrano l’individualità delle storie e delle prospettive delle donne". Lo spettacolo sarà incentrato su personalità emergenti globali provenienti da una vasta gamma di discipline artistiche, libere di creare contenuti secondo il proprio linguaggio personale. Il film sarà incentrato sulle storie delle ‘VS20′, un gruppo di 20 creative che daranno vita a quattro collezioni di moda da altrettante città: Bogotà, Lagos, Londra e Tokyo. Una nota spiega che moda, cinema, design, musica e arti visive esalteranno le creazioni del marchio.