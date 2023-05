Shakira ha già dimenticato Piquè: flirt con un grande pilota della Formula 1

Shakira sarebbe finalmente passata oltre dopo la fine della storia con Piquè. La cantante starebbe frequentando Lewis Hamilton

La rottura tra Shakira e Piquè ha infiammato i primi mesi del 2023. Il gossip attorno alla coppia ci ha accompagnato per diversi mesi, tra revenge song e provocazioni da parte di entrambe. Oggi però la cantante colombiana sembra aver dimenticato definitivamente l'ex marito. Secondo quanto riportano i media spagnoli, Shakira starebbe frequentando Lewis Hamilton. I due sono stati paparazzati insieme a cena, anche se non da soli, nel noto ristorante italiano Cipriani.

La popstar latina si è trasferita da Barcellona a Miami per allontarsi da Piquè e in un tempo relativamente breve, considerando il tradimento dell'ex calciatore blaugrana, è riuscita a lasciarsi il passato alle spalle. Shakira comunque tra i numerosi impegni di lavoro sarebbe comunque riuscita a trovare un po' di spazio per l'amore.