Ultime notizie di gossip 12 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 11 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 11 agosto 2022 troviamo Eleonora Berlusconi in vacanza in Sardegna dopo la rottura con il modello Guy Binns. E' lei la single più desiderata di questa calda estate. Heidi Klum invece sfoggia un fisico invidiabile e ha rivelato il suo "terribile" segreto di bellezza. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 12 agosto 2022:

Anne Eche, l'attrice che viene ricordata per il suo ruolo in Donnie Brasko, è cerebralmente morta. La donna aveva problemi di alcolismo ed era rimasta coinvolta in un incidente d'auto. Ad annunciarlo è la famiglia che ha dato l'ok alla donazione degli organi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ANNE ECHE

Rupert Murdoch si separa ufficialmente dalla moglie Jerry Hall ma non ci saranno conseguenze sull'impero mediatico dell'imprenditore: "Restiamo amici"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL DIVORZIO DI RUPERT MURDOCH

Il segreto di Heidi Klum per il suo fisico perfetto a 50 anni? "Bevo il sangue del mio giovane marito"...GUARDA LE FOTO DA URLO DI HEIDI KLUM IN VACANZA

Eleonora Berlusconi è la single più desiderata di questa estate. La figlia dell'ex premier dopo l'addio a Guy Binns si diverte in Sardegna con gli amici...GUARDA LE FOTO DI ELEONORA BERLUSCONI IN VACANZA