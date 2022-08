Rupert Murdoch negozia un divorzio "soft" da Jerry Hall

Rupert Murdoch-Jerry Hall: rottura dopo sei anni, "ma restiamo amici"



A 91 anni, Rupert Murdoch ha ufficializzato il quarto divorzio della sua turbolenta vita. E' finito il matrimonio con Jerry Hall, dopo sei anni. L'avvocato del tycoon dei media, Judy Poller, ha annunciato che i due "rimangono buoni amici e si augurano il meglio per il futuro".



Chi è Rupert Murdoch, il Re dei media



A differenza di altri divorzi che coinvolgono milionari, non ci sarà alcuna conseguenza sull'impero mediatico News Corp/Fox Corporation della famiglia Murdoch, in quanto la separazione verrà regolata dall'accordo prematrimoniale che Jerry Hall aveva firmato prima delle nozze. Murdoch, infatti, era ben consapevole dei rischi legati a un possibile divorzio, essendoci passato varie volte.



Dal 1956 al 1967 era stato sposato con Patricia Booker, hostess australiana, poi, per più di 30 anni con la giornalista britannica Anna Mann, dalla quale si era diviso nel 1999. Poco dopo il divorzio da Mann, ha sposato la business woman di origine cinese Wendi Deng, con la quale ha divorziato nel 2013. Il 4 marzo 2016 ha sposato Jerry Hall. L'editore ha sei figli: Prudence (da Patricia Booker), Elisabeth, Lachlan Murdoch e James (da Anna Mann), Grace e Chloe (da Wendi Deng).

Chi è Jerry Hall, già musa di Bryan Ferry e Mick Jagger

Anche Jerry Hall, oggi 66enne, ha una vita sentimentale turbolenta alle spalle. E' stata la compagna del frontman dei Roxy Music Bryan Ferry, che le ha dedicato la canzone "Prarie Rose". Jerry, inoltre, compare nei panni della sirena sulla copertina dell'album della band chiamato "Siren", nonché nel video di "Let's stick together". In seguito Jerry ha lasciato Bryan Ferry per Mick Jagger dei Rolling Stones, sposato in Indonesia con un matrimonio non riconosciuto dalla legge. Da lui ha avuto quattro figli: Elizabeth Scarlet, James Leroy, Georgia May e Gabriel Luke. In totale, quindi, Rupert Murdoch e Jerry Hall hanno avuto dieci figli, ma nessuno insieme, per ovvie questioni di età.