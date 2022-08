"Murdoch pensa che Trump sia pericoloso, Fox News lo sostiene per interesse"

CNN rivela la dottrina del doppio binario di Fox: sostegno in pubblico, critiche in privato

Fox News è un network televisivo statunitense da sempre vicino ai conservatori e quindi non è frequente leggervi critiche all'operato di Donald Trump o di altri membri del partito Repubblicano. Tuttavia, il suo editore Lachlan Murdoch (figlio del fondatore Rupert, oggi 91enne) in privato usa espressioni molto forti per commentare negativamente l'operato dell'ex Presidente.