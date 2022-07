Ultime notizie di gossip 18 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 18 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 18 luglio 2022 troviamo il matrimonio in sordina tra Ben Affleck e Jennifer Lopez oltre alle foto da far perdere la testa di Antonella Mosetti e Federica Nargi. Parlando di tradimenti, Emily Ratajkowski vuole divorziare dal marito dopo 4 anni mentre Paola Saulino, star di OnlyFans, accusa un misterioso giocatore del Chelsea di averla sedotta e abbandonata. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 18 luglio 2022:

Jennifer Lopez e Ben Affleck convolano a nozze in gran segreto a Las Vegas...GUARDA LE FOTO DEL MATRIMONIO DEI BENNIFER

L'ex tennista Maria Sharapova festeggia la nascita del figlio Theodore: "E' il mio trofeo più grande"....GUARDA LE FOTO DEL PRIMOGENITO DI MARIA SHARAPOVA

Emily Ratajkowski è stata tradita dal marito Sebastian Bear-McClard e ora chiede il divorzio dopo 4 anni insieme...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU EMILY RATAJKOWSKI TRADITA DAL MARITO

Antonella Mosetti sconvolge Instagram con un nuovo scatto senza veli...GUARDA LE FOTO DA URLO DI ANTONELLA MOSETTI

Federica Nargi infiamma Formentera con il fisico da urlo reso ancora più statuario da dal bikini...GUARDA LE FOTO DI FEDERICA NARGI

La star di OnlyFans, Paola Saulino, accusa un misterioso giocatore del Chelsea: "Mi ha sedotta, portata a letto e abbandonata"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU PAOLA SAULINO