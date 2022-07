Paola Saulino "umiliata" da un top del Chelsea: "Mi ha portata a letto e..."

Paola Saulino, la star di Only Fans "umiliata" da un misterioso calciatore del Chelsea

La star di Only Fans bandita da Instagram torna alla ribalta. La formosa Paola Saulino, tra le “social network models” più apprezzate durante la pandemia da Covid, rivede la luce dei riflettori dopo un’intervista al quotidiano britannico Daily Star. La modella, infatti, ha sostenuto di essere stata bruscamente “usata” da un calciatore “misterioso” del Chelsea. Misterioso, ovviamente, perché lei non ha voluto rivelarne l’identità per questioni di privacy.

“Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto. Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare s***o in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati", ha confessato.

I due, non soddisfatti di quella notte, hanno poi continuato a frequentarsi a Londra in vari luoghi della città: “Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva 'un altra per favore', e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un'ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio”.

La storia, però, non è finita con “tutti felici e contenti”, lasciando la modella con il cuore spezzato e l’amaro in bocca, con la pesante sensazione di essere stata “usata e umiliata”. “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata".