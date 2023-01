Ultime notizie di gossip 23 gennaio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 23 gennaio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 23 gennaio 2023 troviamo l'ultimo scatto in bikini di Wanda Nara per festeggiare il nuovo taglio di capelli e l'attacco durissimo di Uto Ughi ai Maneskin. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 23 gennaio 2023:

Clamoroso al rally di Monaco, una coppia è stata beccata fare sesso a bordopista...GUARDA IL VIDEO CHOC

Wanda Nara festeggia il nuovo look con una foto in bikini da urlo...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI WANDA NARA DIVENTATA MORA

Sconvolgenti rivelazioni nel libro postumo di Benedetto XVIII: "Lobby gay e film hot nei seminari":..LEGGI TUTTE LE INDISCRIZIONI CONTENUTE NEL LIBRO DEL PAPA EMERITO

Uto Ughi contro i Maneskin: "Sono un insulto alla cultura e all'arte"...LEGGI IL COMMENTO AL VETRIOLO DI UGHI SUI MANESKIN

Paola Enogu sarà a Sanremo 2023 ma nel frattempo incanta i social con le sue curve mozzafiato...GUARDA LE FOTO PAZZESCHE DELLA ENOGU

Elodie e Diletta Leotta ammiccanti fanno la scarpetta. I fan vanno fuori di testa...GUARDA LE FOTO DA CAPOGIRO DI ELODIE E DILETTA