Diletta Leotta ed Elodie: una serata da leccarsi i baffi. Le foto

Diletta Leotta dimostra con una classica “scarpetta” di apprezzare molto i paccheri al pomodoro, piatto tipico del locale

Diletta Leotta ed Elodie. La bionda e la bruna. Due delle donne più desiderate d'Italia avvinghiate in un abbraccio che accende le fantasia dei loro numerosi fan. Le immagini sono state pubblicate dalla stessa Diletta Leotta sul suo account instagram, con una didascalia semplice: “cena favolosa”. E così scopriamo che il volto di DAZN e la cantante romana hanno cenato insieme in un ristorante molto famoso: il tristellato “Da Vittorio” di Brusaporto.



Oltre a sfoggiare un abito decisamente seducente, Diletta Leotta dimostra con una classica “scarpetta” di apprezzare molto i paccheri al pomodoro, piatto tipico del locale. Una cena da sogno, a quanto pare, ma a far sognare chi guarda le due bellissime attovagliate è proprio la loro avvenenza, sottolineata da tutti i commenti dei navigatori.