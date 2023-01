Wanda Nara, foto mozzafiato tra bikini e scollature dell'ex di Icardi

Wanda Nara mozzafiato: nuovo look tra bikini e scollature. Le foto

Wanda Nara va in gol su web. L'ex ex compagna di Mauro Icardi regala ai followers social una foto strepitosa: bikini rosa che esalta le sue forme e il suo fisico mozzafiato.

La showgirl e imprenditrice argentina - che ha cambiato look nei giorni scorsi passando da bionda a mora - ha ottenuto una vera e propria standing ovation su Instagram.

Icardi gol e il Galatasaray vola nel campionato turco

Wanda Nara vince sui social, mentre Mauro Icardi nelle scorse ore lo ha fatto da protagonista sul campo. Il L'attaccante argentino ex capitano dell'Inter è stato protagonista nel 2-1 del Galatasaray contro l'Antalyaspor nell'anticipo serale della 20esima giornata del campionato turco: splendido colpo di testa in anticipo sul primo palo e gol che ha sbloccato il risultato da parte di Maurito che ha già segnato 6 reti (con 4 assist) nelle nove presenze stagionali in Super Lig dove il club di Istanbul è capolista in fuga (45 puti contro i 37 del Fenerbahce prima inseguitrice).