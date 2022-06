Ultime notizie di gossip 30 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 30 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 30 giugno 2022 troviamo Nicolò Zaniolo che in attesa della Juve passa le vacanze con Kejdis Bardhi e il repulisti di presentatori in RAI. Nina Zilli invece si mostra in tutta la sua bellezza dopo aver passato l'infanzia a sentirsi un brutto anatroccolo. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 giugno 2022:

Il cantante R.Kelly è stato condannato a 30 anni di carcere per aver creato a Chicago un racker per lo sfruttamento sessuale di diverse donne, anche minorenni...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA SENTENZA R.KELLY

NIna Zilli incanta i fan con uno shooting fotografico da urlo ma confessa: "Da giovane mi sentivo un mostro"...GUARDA LE FOTO DI NINA ZILLI

La RAI cancella dai palinsesti volti noti come Serena Autieri, Luisella Costamagna, Bianca Guaccero e tanti altri...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI CONDUTTORI SCOMPARSI DAI PALINSTESTI RAI

Nicolò Zaniolo aspetta di conoscere il suo futuro (si dice sia vicino alla Juventus) ma nel frattempo si gode le vacanze al largo di Ponza con la nuova fiamma Kejdis Bardhi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU NICOLò ZANIOLO E KEJDIS BARDHI