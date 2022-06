Spiagge.it lancia la sua prima campagna pubblicitaria, in onda su Mediaset

Spiagge.it, in onda su Mediaset la prima campagna pubblicitaria

L’estate chiama. Spiagge.it, il portale per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, lancia la sua prima campagna pubblicitaria “Scarica l’app e vai in spiaggia” in televisione a 18 mesi dalla nascita, per aumentare la awareness del servizio presso il grande pubblico e ricordare i vantaggi della prenotazione online dei servizi balneari per vivere le vacanze in riva al mare in tranquillità e senza brutte sorprese.

Al centro della strategia promozionale lo spot TV trasmesso su tutte le reti Mediaset dal 26 giugno e affiancato da una campagna radiofonica con diffusione su Radio Norba dal 13 giugno al 10 luglio, in concomitanza con i concerti di Battiti Live, per i quali Spiagge.it è sponsor. La comunicazione, inoltre, avrà anche una declinazione online.

Protagonisti dello spot sono due amici che, di fronte a un aperitivo, discutono del weekend appena trascorso: una delusione per il ragazzo, che ha visto il suo fine settimana rovinato dalla mancanza di un lettino libero in spiaggia. L’amica ha però una soluzione a portata di mano: Spiagge.it, che in maniera facile e veloce permette di prenotare in anticipo e da casa il proprio lettino in riva al mare e trascorrere le vacanze senza preoccupazioni e senza stress.

Guarda lo spot

“Siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutto il team di Spiagge.it, che ci ha permesso di fare questo investimento e di approdare sulle reti televisive nazionali e in radio. Questo tipo di operazioni ha due macro impatti. Il primo è che lo spot rappresenta, per una realtà come la nostra, un nuovo punto di partenza, perché quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa è ora realtà; ci servirà quindi da stimolo per continuare il nostro cammino nella digitalizzazione del settore. Il secondo è, invece, esterno all’azienda e tocca la società ed è quello che più ci fa piacere: grazie a Spiagge.it gli italiani possono organizzare la propria vacanza in riva al mare in tutta Italia in tranquillità e senza brutte sorprese”, afferma Gabriele Greco, CEO di Spiagge.it.

“Questa nuova campagna è la testimonianza del lavoro di tutto il nostro team, che si impegna quotidianamente non solo per ampliare il pubblico di utenti, ma anche per studiare, sviluppare e far scoprire ai gestori le soluzioni innovative proposte dal digitale”, aggiunge Niccolò Para, Co-founder di Spiagge.it.