Nicolò Zaniolo amore in alto mare con Kejdis Bardhi - FOTO

L'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo trova l'amore al largo di Ponza con Kejdis Bardhi

Scatenato a bordo di uno yacht, Nicolò Zaniolo è stato paparazzato da Chi, al largo di Ponza, insieme ai suoi amici e a un'avvenente mora in bikini succinto. La ragazza è l'hair-stylist Kejdis Bardhi. Nelle foto, si vede lei che gli spalma la crema sulle spalle e tra i due sembrerebbe esserci una bella intesa.

Prima del weekend a Ponza, Zaniolo era stato avvistato in Toscana con Federico Chiesa. Il selfie dei due calciatori era apparso nelle storie social e ha fatto sognare i tifosi juventini. Zaniolo è infatti molto vicino al trasferimento ai bianconeri, che da tempo puntano su di lui.

Chi è Kejdis Bardhi, l'hair stylist che fa girare la testa a Nicolò Zaniolo

Il gossip è in fermento, tutti voglio sapere chi è Kejdis Bardhi, la ragazza immortalata dall'obiettivo dei paparazzi accanto al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Dal profilo Instagram della mora ci sono numerosi suoi scatti in pose bollenti e still life del suo lavoro come hair stylist. La ragazza vive e lavora a Terni e in città è molto conosciuta per la qualità del suo lavoro.