Guè Pequeno, il video intimo con una donna finisce sui social. Ed è bufera

Guè Pequeno il video intimo sui social per errore

Guè Pequeno torna a far parlare di sè, e non per la sua musica. A dispetto del nuovo album "Madreperla" che lo porterà in tour per l’Italia prossimamente, il clamore di questi ultimi giorni è frutto di un errore, l’ennesimo, che mette (letteralmente) a nudo la sua vita intima.

Infatti domenica 26 marzo, intorno alle sei del mattino, il rapper ha postato nelle sue stories un video che lo ritrae nudo mentre è impegnato in un rapporto sessuale con una ragazza (fortunatamente) di spalle. La “scivolata” è stata prontamente rimossa dopo solo pochi minuti, un tempo sufficiente però a dare in pasto alla rete un sfilza di repost e commenti goliardici, soprattutto su Twitter.

La viralità di questi episodi è molto “telefonata”, non c’è da stupirsi. Del resto è lo scotto da pagare quando si hanno oltre due milioni di follower che ti spiano, comodamente dal proprio cellulare, se glielo permetti.