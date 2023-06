Valsecchi-Bobbi, parla Briatore: "Non si può più dire che bel culo"

Valsecchi-Bobbi, Briatore difende a La Zanzara i commentatori di Sky dopo i commenti sessisti in diretta: "Non c’è più la libertà di fare una battuta"

Hanno suscitato un discreto clamore i commenti sessisti di Davide Valsecchi e Matteo Bobbi durante una diretta di Sky Sport che hanno portato l'esclusione dei giornalisti sportivi dal prossimo Gran Premio di Formula 1. E mentre la maggior parte del popolo del web si scaglia contro i due commentatori, Flavio Briatore difende la libertà di "commentare" il corpo femminile nel suo intervento a La Zanzara su Radio 24.

"Quando sono due ragazze a chiedermi un selfie non metto più le mani sui fianchi metto il pugno perché non si sa mai, in questo periodo qua siamo terrorizzati - ha detto Briatore - Dal punto di vista aziendale la sospensione ci può stare, perché la cosa ha avuto un effetto mediatico enorme, ma ci sono cose più serie di cui occuparsi".