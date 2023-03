Vera Gemma rivela a "Generazione Z": "Il primo amore? Teo Mammuccari"

Vera Gemma ospite di Monica Setta a "Generazione Z" rivela: "Il mio amore con Teo Mammuccari"

Di lei si parla in queste ore, per il film autobiografico "Vera" che racconta la sua vita di eccessi, tra dipendenze, droga, trans e amori malati. Ma Vera Gemma si è confessata in un modo decisamente inedito, romantico a Monica Setta, nella nuova puntata, la settima del programma "Generazione Z" in onda martedì 28, a mezzanotte e 50 su Rai 2.

Intervistata dalla giornalista che molti anni fa firmò la prefazione al suo primo libro "Le bambine cattive diventano cieche", Vera Gemma ha parlato per la prima volta quasi solo d'amore: "Adesso non voglio fare gossip, ma mi costringi a dirlo. Io ho avuto un primo fidanzato che era Teo Mammuccari, quando avevo veramente 17 anni, in adolescenza".

"Non l'avevi mai detto, non almeno in questi termini, giusto?", l'ha incalzata Monica Setta. E la Gemma: "Esatto, ma siccome siamo in seduta di verità, lo dico qui a Generazione Zeta davanti ai ragazzi. Quel tipo di amore che io ho provato per lui, che è quell'amore adolescenziale, il primo amore, quello con cui ti confronti. Beh, quel tipo di amore che io ho provato per lui, incondizionato, proprio con il cuore che mi batteva, non l'ho mai più provato per nessuno, ma non perché lui fosse l'unico amore della mia vita. È successo proprio cosi. Certi amori di gioventù ti restano".