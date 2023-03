Rai, torna "Donne al bivio": alla conduzione ci sarà Monica Setta. Esclusivo

Monica Setta alla conduzione di un nuovo programma in estate: ecco tutti i dettagli

Ricordate Donne al bivio titolo storico della Rai andato in onda dal 93 al 97 e nel 98-99 con la firma di Mimma Nocelli? L'essenza di quella storica trasmissione legata a Danila Bonito che resta patrimonio di tutti nelle teche Rai sarà probabilmente ripresa da Monica Setta, giornalista e conduttrice di lungo corso attualmente alla guida di Uno Mattina in famiglia nel weekend di Rai 1 e Generazione Zeta il martedì in terza serata su Rai 2.

È allo studio infatti secondo quanto risulta ad Affari, un programma estivo nella seconda serata di Rai 2 della Direzione approfondimenti diretta da Antonio Di Bella. Secondo quanto riportato da Tv blog, Di Bella ha gia dato parere positivo sul formato che recupera un titolo storico della Rai nella nuova versione "Storie di donne al bivio" cioè un racconto di donne che si trovano a dover compiere una scelta delicata come decidere se avere un figlio o seguire la carriera. Due sole le interviste politiche previste alle due donne che rilanciano l'empowerment femminile italiano nel mondo ossia il premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Shlein.