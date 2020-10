Versace adotta il sistema Luxottica, tamponi in azienda per profili a rischio

Versace si unisce a Luxottica per combattere il Coronavirus. La maison adotterà il sistema del colosso dell'eyewear di prevenzione, screening e ricerca anti-Covid in Italia, incentrato su meccanismi di sorveglianza attiva e di monitoraggio del rischio. Il programma, sviluppato in collaborazione con l’Università di Padova, prevede la sottoposizione a tampone, all’interno dell’organizzazione aziendale, dei profili maggiormente a rischio contagio, per individuare eventuali casi di positività, anche se asintomatici.

Come riporta PambiancoNews, adesso anche i dipendenti Versace potranno sottoporsi a un tampone su base volontaria per rilevare la presenza del nuovo coronavirus. Il programma aiuterà il marchio della Medusa, con cui Luxottica collabora da oltre 17 anni, a prevenire focolai all’interno dell’azienda e a promuovere luoghi di lavoro sicuri. La prima fase del progetto, avviato a luglio, vede coinvolti i dipendenti delle sedi di Milano e Novara della società, e prevede una seconda campagna di tamponi autunnale.

“In Versace, la sicurezza e il benessere della nostra comunità sono sempre stati la priorità assoluta. Durante questo periodo di pandemia, siamo stati particolarmente attenti alla salute dei nostri dipendenti, ed è per questo che abbiamo deciso di fare un altro passo avanti verso la prevenzione del Covid-19” ha commentato Jonathan Akeroyd, AD di Versace. “Non si tratta solo di un dovere nei confronti dei nostri dipendenti, ma dell’intera comunità di cui facciamo parte, con l’obiettivo di fermare la diffusione di Covid-19”.

In Luxottica, il vice presidente e ad Francesco Milleri, sull’iniziativa dice: “Siamo felici di poter mettere a disposizione il nostro modello di prevenzione aperto e le nostre risorse a tutti i partner in Italia che vogliono unirsi a noi in questa iniziativa e in particolare a Versace, i cui valori sono sempre stati allineati ai nostri, per servire la comune priorità di proteggere la salute e la sicurezza delle nostre organizzazioni”.