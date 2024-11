Virginia Bocelli, chi è la terzogenita del tenore che ha cantato l'inno di Mameli prima della finale di Sinner

Viriginia Bocelli ha cantato l'inno di Mameli prima del match Sinner-Fritz per la finale delle ATP Finals: tutto quel che c'è da sapere sulla figlia del tenore

Prima della finale delle ATP Finals vinta da Jannick Sinner, che ha sfidato il tennista americano Taylor Fritz, davanti al pubblico dell'Inalpi Arena si è esibita Virginia Bocelli, terzogenita del tenore che ha cantato anche l'inno italiano. "Non so perché ma nella mia famiglia cantano tutti", ha detto Andrea Bocelli riferendosi anche al secondo figlio, Matteo.

Virginia Bocelli è nata il 21 marzo 2012 ed è figlia di Veronica Berti, sposata dal cantante lirico in seconde nozze. Diplomata in pianoforte, strumento che ha iniziato a suonare ad appena 3 anni, ha spesso accompagnato il padre nelle sue esibizioni. Ad esempio è diventata celebre nel 2022 per il video in cui con lui canta "Ave Maria" girato all'interno del santuario di Loreto. Altrettanto famosa è il duetto sulle note di "Hallelujah" durante il concerto-evento "Believe in Christmas".

Il suo idolo è Ed Sheeran ("Ascolto le sue canzoni da quando ero all’asilo", ha dichiarato a Oggi) ed è grande appassionata di sport e in particolare di ginnastica ritmica, di cui è campionessa regionale oltre ad aver vinto alcune gare a livello nazionale. Virigina Bocelli è anche un'incona di stile con il suo profilo Instagram da 148mila follower, e nel gennaio 2023 ha sfilato per la collezione autunno inverno di Monnalisa.

Al cinema ha debuttato a 12 anni nel film "Francesca Cabrini" di Alejandro Monteverde ed ha partecipato alla colonna sonora di "Dare to be" insieme al padre. Il suo futuro potrebbe essere proprio sul grande schermo, dato che ha dichiarato: "Spero di avere presto nuove opportunità perché questo mondo mi affascina molto. E sono pronta a dare il meglio".